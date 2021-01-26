EKPSS tercih sonuçları açıklandı

26 Ocak 2021 Salı, 15:19

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini alınan 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.