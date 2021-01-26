EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" dedi.
13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini alınan 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
Video Haberler
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu