Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'i ağırladı
Ekrem İmamoğlu, sezonu çifte kupa ile kapatan Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ve takım koçu Ergin Ataman'ı misafir etti.
Ergin Ataman, EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatan Anadolu Efes'i ağırladı.
Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Çifte kupalı şampiyona tebrikler.
2020-2021 sezonu Basketbol Süper Ligi'ni ve tarih yazarak büyük bir başarıya imza atıp EuroLeague kupasını da ülkemize getiren
Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ve Koç Ergin Ataman'ı belediyemizde ağırladık." ifadelerini kullandı.
Ziyarette Anadolu Efes Menajeri Alper Ylmaz, İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da bulundu.
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