BB Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştıklarını açıkladı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen BB Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un hocası belli oldu.
Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlığa seçilen Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor’un başında görev alan Erkan Sözeri ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.
Teknik Direktör Erkan Sözeri’yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/l51iWgGzNg— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) June 24, 2021
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