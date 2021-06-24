BB Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştıklarını açıkladı

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:03

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un hocası belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlığa seçilen Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor’un başında görev alan Erkan Sözeri ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.