Ekrem İmamoğlu 'askıda fatura' verilerini paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, askıda fatura uygulamasına ilişkin detayları paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan İstanbulluların dayanışması için başlatılan kampanyada 20 milyonluk faturanın ödendiğini duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Askıda Fatura kampanyamızda 150 bin'e yakın ihtiyaç sahibi ailenin 20 milyonluk faturası ödendi. Bayram yaklaşırken dayanışma örneği sergileyen bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. Sosyal yardım ve destek çalışmalarımız da devam ediyor.''
Askıda fatura uygulamasın detayları şöyle:
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