Ekrem İmamoğlu bayram ziyaretini doğduğu köye yaptı

31 Temmuz 2020 Cuma, 19:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramını memleketi Trabzon’da geçirdi. Ortahisar Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından İmamoğlu, daha sonra doğduğu köye gitti.

Uzun bir aradan sona doğduğu köye geldiğini belirten İmamoğlu, "Uzun bir aradan sonra doğduğum toprakları ziyaret edip akrabalarımızla ve köy sakinleriyle bayramlaştık. Tüm hemşehrilerime ilgileri ve sevgileri için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.