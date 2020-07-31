Ekrem İmamoğlu bayram ziyaretini doğduğu köye yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretini doğduğu köy olan Trabzon'daki Cevizli köyüne gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramını memleketi Trabzon’da geçirdi. Ortahisar Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından İmamoğlu, daha sonra doğduğu köye gitti.
Uzun bir aradan sona doğduğu köye geldiğini belirten İmamoğlu, "Uzun bir aradan sonra doğduğum toprakları ziyaret edip akrabalarımızla ve köy sakinleriyle bayramlaştık. Tüm hemşehrilerime ilgileri ve sevgileri için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada
- Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü