Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'taki yolsuzluğu açıkladı: Kim bu uyanık?

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Anadolu Yakası'ndaki yeni sosyal konut projesi, “Tuzla Meydan Evleri”nin temelini attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP PM üyesi Eren Erdem ve İBB üst yönetimi hazır bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, TBMM’den konuyla ilgili çıkan karar uyarınca, belediye meclislerinden karar alınması gerektiğini ve bu nedenle imar planları uygulamasında sorun yaşanabileceği ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ŞAİBELİ SATIŞI AÇIKLADI

İmamoğlu, Yazıcı’nın iddiasına, geçmiş İBB yönetimi döneminde yaşanan şaibeli bir satış örneğiyle karşılık verdi. Hukuksuz kararların kamuoyu vicdanında karşılığının olmayacağını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

- Az önce Şadi Bey’in de ifade ettiği gibi, işte ‘Burayla ilgili yeşil alan kararı aldım...’ Hukuksuz kararlar, anlamsız kararlar ne kamuoyu vicdanında ne de hukukta karşılık bulur sevgili Başkan’ım. Yani bir örnek vermem gerekirse; bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü, KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor. Diyor ki; ‘Ben, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım.’

- Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor 11 milyon dolara. Cuma günü de KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, ‘Burayı ben alacağım’ diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı.



- Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurul kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Bunu alıyoruz KİPTAŞ olarak. Bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300-400 konut. KİPTAŞ'ın önünde maketi yapılıyor.

- KİPTAŞ'ın önünde. Şu anda girişte. ‘Kaldırmayın’ dedim, ‘Bu sürekli burada duracak.’ Böyle kocaman bir maket, 400 küsur konut. Biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra, ‘Yeşil alan yaptık’ diye karar alınıyor İBB Meclisi’nde, Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki, ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.’ Bu olmaz, yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada çok kıdemli, çok değerli, Tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım.

- Bunun, 'Bugün size, yarın bana'sı olmaz. Yapılan her yanlış, vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanlığı geldi, dedi ki, ‘Sen buraları soruşturamazsın. Ver 50 dosyayı. Ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanlığı müfettişlerinde bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, temele ilk betonu atan butonlara birlikte bastı.