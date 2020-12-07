Ekrem İmamoğlu ve İhsan Eş'ten 'Ah Yalan Dünya'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bağlama sanatçısı türkücü ve aranjör İhsan Eş ile birlikte söz ve müziği Neşet Ertaş’a ait olan “Ah Yalan Dünya” isimli türküyü birlikte seslendirdiği anlar ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda türkü söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İmamoğlu’nun söz ve müziği Neşet Ertaş’a ait olan “Ah Yalan Dünya” isimli türküyü seslendirmesi büyük ilgi gördü.
Geçen yaz çekilen görüntülerde İmamoğlu’nun performansı beğeni alırken, daha önce de sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Sivas Yıldızeli türküsü 'Dostum Dostum’u yine İhsan Eş'in bağlaması eşliğinde seslendirmişti.
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