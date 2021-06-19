Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.
İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yapılan seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya paylaşımıyla Elmas'ı tebrik etti. Yavaş, "Bugün yapılan genel kurulda Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas'ı kutluyor, Galatasaray ailesini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.
Bugün yapılan seçimli genel kurulda @GalatasaraySK Başkanı seçilen #BurakElmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2021
Bugün yapılan genel kurulda Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas'ı kutluyor, @GalatasaraySK ailesini tebrik ediyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 19, 2021
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı değerlendirmeler!
- Peker'den Soylu hakkında çarpıcı 'uyuşturucu' iddiası
- 'Kripto para' uyarısı
- İstanbul'da korkutan deprem
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- Kandilli'den depremle ilgili açıklama
- Sedat Peker'in ne zaman video yayınlayacağı belli oldu
- Nejat İşler'in partisi belli oldu
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı