Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti

19 Haziran 2021 Cumartesi, 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.

İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yapılan seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya paylaşımıyla Elmas'ı tebrik etti. Yavaş, "Bugün yapılan genel kurulda Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas'ı kutluyor, Galatasaray ailesini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Bugün yapılan seçimli genel kurulda @GalatasaraySK Başkanı seçilen #BurakElmas'ı ve ekibini tebrik eder, şehrimizin güzide kulübüne başarılar getirmesini dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2021