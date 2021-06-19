Galatasaray seçiminde gerginlik yaşandı

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 22:10
Galatasaray seçiminde gerginlik yaşandı
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Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda gergin anlar yaşandı.

Bir genel kurul üyesinin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etmesinin ardından ortalık karıştı.

Galatasaray Lisesi koridorlarına taşan olay, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi.

Koridorlarda çıkan gerginlik hakkında Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'a bilgi verildi.


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