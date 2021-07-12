Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu yanıtladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin soruya yanıt verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem Mansur Yavaş, hem Ekrem İmamoğlu için anketlerde cumhurbaşkanlığı için yarıştaymış gibi ölçümler yapılıyor. Adaylıkları sizin kafanızdan geçiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Halk belediye başkanlarımızdan memnun; tamamı, gerçekten de olağanüstü bir çabayla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu, o ilde, ilçede, beldede yaşayan vatandaşlar kadar bizi de mutlu ediyor. Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak."
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