Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilanı aşk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na aşkını ilan etti.
Twitter üzerinden Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi.
İmamoğlu'nun işte o paylaşımı:
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