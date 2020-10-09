Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilanı aşk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na aşkını ilan etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 23:08
Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilanı aşk
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Twitter üzerinden Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi.

İmamoğlu'nun işte o paylaşımı:


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