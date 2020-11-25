Ekrem İmamoğlu'ndan Fahrettin Koca'ya yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı, "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351" açıklamasını dair sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili açıklamasına yanıt vermişti. Koca, ''Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var?'' ifadelerini kullanmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
İmamoğlu şunları söyledi:
"Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı şeffaf #vakasayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla."
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