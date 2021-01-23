Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dün annesi Münevver Gezer'i kaybeden HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 20:44
Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dün annesi Münevver Gezer'i kaybeden HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Kaya annesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından, "Canım annemi kaybettik" notuyla duyurmuştu.


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