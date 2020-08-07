Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı video ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatan bir video paylaştı.
Ekrem İmamoğlu paylaşımına, "#İstanbulSözleşmesiYaşatır" notunu düştü.
#İstanbulSözleşmesiYaşatır pic.twitter.com/TGFtZDZDGa— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 6, 2020
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