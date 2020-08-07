Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı video ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2020 Cuma, 00:22
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatan bir video paylaştı.

Ekrem İmamoğlu paylaşımına, "#İstanbulSözleşmesiYaşatır" notunu düştü. 



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