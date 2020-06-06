Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi açıklaması. İmamoğlu, ''Dünyanın gözbebeği İstiklal Caddesi hak ettiği değere kavuşacak" dedi.
İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi videosunu paylaşarak, "Taksim ve İstiklal Caddesi’ne sadece hijyen değil; kültür gelecek, sanat gelecek, kalite gelecek" dedi.
İmamoğlu şunları söyledi:
''Taksim ve İstiklal Caddesi’ne sadece hijyen değil; kültür gelecek, sanat gelecek, kalite gelecek. Dünyanın gözbebeği İstiklal Caddesi hak ettiği değere kavuşacak. Cadde esnafı da İstanbullular da müsterih olsun''
Video Haberler
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!
- İşini geri isteyen mimar yerde sürüklendi
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada