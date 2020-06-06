Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi açıklaması. İmamoğlu, ''Dünyanın gözbebeği İstiklal Caddesi hak ettiği değere kavuşacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2020 Cumartesi, 21:48
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İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi videosunu paylaşarak, "Taksim ve İstiklal Caddesi’ne sadece hijyen değil; kültür gelecek, sanat gelecek, kalite gelecek" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

''Taksim ve İstiklal Caddesi’ne sadece hijyen değil; kültür gelecek, sanat gelecek, kalite gelecek. Dünyanın gözbebeği İstiklal Caddesi hak ettiği değere kavuşacak. Cadde esnafı da İstanbullular da müsterih olsun''


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