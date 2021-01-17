Ekrem İmamoğlu'ndan sokak hayvanları için çağrı

17 Ocak 2021 Pazar, 12:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama verilmesi için çağrıda bulundu.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’un birçok noktasında minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri için mama bırakmayı unutmayın."