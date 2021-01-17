Ekrem İmamoğlu'ndan sokak hayvanları için çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sokak hayvanları için çağrıda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama verilmesi için çağrıda bulundu.
İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul’un birçok noktasında minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Siz de soğuk havalarda sokak canlarımızın beslenmeleri için mama bırakmayı unutmayın."
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