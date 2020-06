Ekrem İmamoğlu'ndan yeni taksi müjdesi

12 Haziran 2020 Cuma, 10:37

Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 Haziran ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı icraatları anlattı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

- İstanbul çok önemli bir kent. Yakında 1 yılımız dolacak. 25 yıllık süreçten sonra ancak fotoğraf çekerseniz. 3 ayda pandemiye odaklıyız.

- Belediyeciliği bir kenara koyup ihtiyaçlara, sosyal yardımlara odaklandık. 9 aylık belediyeciliğimizde iş ürettik. Büyük bir anlayış değişimine kavuştu İstanbul. Şeffaf bir İstanbul olacak dedik. Her gün İBB konuşuluyor. İstanbul’la ilgili bu kadar bilginiz var mıydı?

- Şeffaflık, adalet var. İstanbul Türkiye’nin motor gücü. Her kuruşun hesabını vereceğiz dedik. Her şeyimiz toplumun önünde. Devlet her gün bizi denetliyor.

- Ciddi bir akıl tutulması var. Hedef hizmet etmek. Engelleme, işe mani olma kredi onaylamama var. Ne ben ne Mansur bey buna sığınacak değiliz. Altyapı konularında çare üretiyoruz, finansman buluyoruz, bulacağız.

-Hafta sonu 24 saat ulaşımımız kar ediyor.

İSTANBULLU İLK DEFA DUYUYOR

-Bunu şu an İstanbullu da ilk defa duyuyor.

-Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz.

-Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Bizim burada koruyacağımız alan, İstanbullu olacak