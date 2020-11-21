Ekrem İmamoğlu'nu engelleme çabalarına bir örnek daha

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:52

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği 19 Kasım tarihli oturumda konu resen gündeme alındı.

İmamoğlu, yasa gereği gündeme alınarak komisyonlara havale edilen, süresi içinde rapora bağlanamayarak komisyonlarda bekleyen dosyaların tamamını belediye kanunun uyarınca teklifler bölümünün birinci maddesi olarak gündeme aldı. AKP grubu dosyanın bu şekilde gündeme alınmasına itiraz etti.

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammed Kaynar, İBB Meclisi'nde ilk defa böyle bir uygulama olduğunu belirterek rapor olmadan karar çıkarılmak istendiğini ve bunun usullere, teamüllere aykırı olduğunu savundu.

Dosyaların eksik olduğunu öne süren Kaynar, “Hafriyat dosyaları ile ilgili de CHP'nin bugüne kadar genel bir tavrı vardı. 25 yıl boyunca tüm hafriyat dosyalarına hayır oyu verdiler. Bu dosyaları reddederken çevre, doğanın tahribatı, kamyonların oluşturduğu kirlilik nedeniyle karşı çıkıyorlardı. Bu şekilde gündeme alınması doğru değil” dedi.

“ASYA YAKASINI BÜYÜK BİR ÇEVRE KRİZİ BEKLİYOR”

Dosya ile ilgili bilgi veren CHP'li İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, hafriyat dosyalarını 2019'un haziran ayından beri komisyonda konuştuklarını ancak tüm ısrarlarına rağmen hiçbirinin gündeme alınmadığını söyledi.

Gündeme resen alınan dosyanın Şile Sahilköy'deki hafriyat döküm sahası ile ilgili olduğunu belirten Sakalar “Bürokratlar komisyonları bilgilendirdi. Bütün dosyalar tamamlandı, tüm belgeler var. İstanbul'da ayda ortalama 4.8 milyon metreküp hafriyat çıkıyor. İBB şirketi İstaç aracılığı ile bertaraf ediliyor. Şu anda Avrupa Yakası'nda 140 günlük, Anadolu Yakası'nda 10 günlük hafriyat alanı kaldı. Yağmur da yağarsa bir haftaya hafriyat dökecek alan kalkmayacak. Metro çalışmaları sürüyor, TBM'ler her gün çamur çıkarıyor.

Bunları dökecek yer kalmayacak. Bilmediklerini söyledikleri dosyalardan biri 2017'den kalma. Gündeme aldığınız dosya 1.5 yıldır bekliyor. Parası Orman Bakanlığı'na 2018'in aralık ayında ödenmiş. Bugüne kadar hukuk komisyonunda bekleyen dosyalar için bakanlığa 52.5 milyon lira parası ödenmiş. Geçtiğimiz dönemlerde rutin olarak beklemeden meclisten geçen dosyalar şimdi 1,5 yıldır bekliyor. Şu an gündeme aldığınız dosya meclisten geçmezse İstanbul'da Asya Yakası'nda büyük bir çevre krizi ile karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı

“DAHA NE YAPACAKSINIZ DA ENGELLEYECEKSİNİZ”

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Muhammed bey doğru söylüyor daha önce İBB Meclisi'nde böyle bir uygulama olmadı. Çünkü İBB Meclisi'nde 25 yıldan bu yana gelen teamülleri çiğneyip, yok edip bu noktaya getiren Ak Parti'nin kendisi. Bu dönemin başından beri yıllardır 9 kişi olan komisyon üye sayısını AKP'nin isteği üzerine bütün teamülleri yok edip 8 kişiye düşürdük mü, düşürdük. İBB'nin, İmar A.Ş'nin, KİPTAŞ'ın konut-ticaret alanında kalan mülklerini belediye meclis üyelerinin verdiği önergelerle yeşil alana çevirdik mi? Çevirdik. Bunların satışını engellediniz mi? Engellediniz. Bugüne kadar böyle bir teamül var mıydı burada?

Hukuk komisyonuna dosyalarının 1.5-2 sene bekletilmesi gibi bir teamül de yoktu. Kanuni hakkımızı kullanıyoruz. Diyorlar ki biz sizi nerede engelledik. 2 senedir komisyonda duran dosyalar var. Daha ne yapacaksınız da engelleyeceksiniz. 2 senedir tek bir hafriyat alanı vermemişsiniz. Metronun atıklarını dökecek yer kalmamış, çıkıp diyorsunuz ki sizi nerede engelledik?” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

“İBB SİZİN KAPRİSLERİNİZLE YÖNETİLECEK BİR KURUM DEĞİL”

Balyalı “İBB sizin kaprislerinizle, sizin kibirlerinizle yönetilecek bir kurum değildir. Lütfen herkes işinin gereğini yapsın” dedi. Hukuk Komisyonu'nun başkanı Muhammet Kaynar da İBB yönetiminin getirdiği teklifin değiştirilerek oya sunulmasını istedi. Çoğunluktaki AKP grubunun talebi ile teklifte; “hafriyat alanının işletilmesi boyunca cironun yüzde 5'inin İBB'ye yüzde 5'inin ilçe belediyesine ödenmesi ve sahaların üçüncü kişilere ihale edilmemesi İstaç tarafından işletilmesi” yönünde düzenleme yapıldı.

“ÖNERİ YASAYA AYKIRI”

Oturumu yöneten İmamoğlu “Ben değişiklikten bir şey anlamadım. Çünkü 25 yıldır böyle bir teklif oylanmadı. Hangi niyetle bu teklif sunuluyor anlamadım ama komisyonların bir iş birliği varsa oya sunacağım” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Fatih Keleş, hafriyat alanlarının eski maden sahaları olduğunu hatırlatarak “Maden firmaları İstaç'a devretmek için feragatname imzalamak durumundalar. Başka türlü İBB bu sahalara döküm yapamaz. Maden Kanunu'na aykırı. Bahsedilen 3. şahıslar bu feragatnameyi veren madenciler. Başka türlü alana döküm yapılamıyor. Ormandan yer kiralayan İBB ödüyor bedeli, ilçe belediyesi ödeme yapmıyor. İlçe belediyesinin masrafı yok.

İBB ciddi bedeller ödemekte bu alanlar için” açıklaması yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk AKP'den gelen önerinin yasalara aykırı olduğunu belirterek kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Tartışmaların ardından teklif İmamoğlu tarafından oya sunuldu. Teklif, AKP'nin yaptığı değişiklik ile oy çokluğu ile meclisten geçti. Oylama sonrasında İmamoğlu “Bekleyen hafriyat alanları ile ilgili İstanbul'u sıkıştıran bu sürece bir çözüm bulundu. Ancak konuşulanlar, tartışılanlar kendi içinizde yaşadığınız komisyona dair eksiklikleri, bu tartışmayı kendi aranıza bırakıyorum. Umarım aralık ayında bekleyen tüm dosyalar geçer” dedi.