Ekrem İmamoğu şehit Aybüke Yalçın'ı unutmadı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN İSMİ ÇOCUK BAKIMEVİNDE YAŞATILIYOR
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "#AybükeYalçın’ı teröre şehit verdiğimizde tüm ülkenin yüreği dağlanmıştı. Gencecik, pırıl pırıl öğretmenimizin adını Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
KALDIRILDIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİNDE ŞEHİT OLMUŞTU
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.
Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.
Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Video Haberler
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler
- Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
- Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada
- İstanbul'da tartışma kanlı bitti!
- Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar
- Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
- Oyuncu Bülent Parlak: TRT'nin kara listesindeyim
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor