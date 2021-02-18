Eksi 26,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu, Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ın Altınyayla ilçesi, eksi 26,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Etkisini gösteren soğuk havanın ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak da kısmen buzla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,3 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü.
ALTINYAYLA'YI TOKAT ARTOVA TAKİP ETTİ
Altınyayla'yı, sıfırın altında 26,2 derece ile Tokat'ın Artova ilçesi takip etti. Hava sıcaklığı Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyünde sıfırın altında 26,1, Niğde Konaklı beldesinde sıfırın altında 25,3 olarak ölçüldü.
Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Niğde Kızılören köyünde 25, Kayseri Tomarza'da 24,7, Kırşehir Çiçekdağı'nda 23,3 ve Bolu Dörtdivan'da 22,6 derece olarak kayıtlara geçti.
KIZILIRMAK NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, güzel görüntüler de oluşuyor.
Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'na "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki Hobbit evlerinden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde de karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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