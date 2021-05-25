Ekspertize konu hasarların çoğunda maliyet 3 bin liranın üstünde

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Kasko ve zorunlu trafik sigortalarında, “eksper raporlarına konu hasar dosyaları”nda geçen yıl belirginleşen azalış bu yıl da sürüyor. Salgın kısıtlamaları, yüksek trafik cezaları, artan tüketici bilinci ve bazı hasaların bildirim konusu yapılmasının süreci etkilediği görülüyor.

Ancak dosyalara maliyet açısından bakınca, pahalı hasarların genel azalıştan ayrışarak arttığı ortaya çıktı. SBM verilerinden Allianz Sigorta’nın hazırladığı rapor bunu ortaya koydu:

‘UCUZ’ KALMADI

- Yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kaskoda hasar dosyası sayısı yüzde 9 azalarak 126 bin 186, trafik sigortasında yüzde 12.6 azalarak 130 bin 454 adet oldu. Bu kapsamda, “3001 lira ve üstü” maliyet olan dosyaların sayısı ise kaskoda yüzde 2.9 artarak 93 bin 577, trafikte yüzde 6.6 artarak 64 bin 85 adet oldu.

- Bu nedenle de “3001 lira ve üstü” maliyetli hasarların toplamdaki payı kaskoda yüzde 65.6’dan yüzde 74.2, zorunlu trafikte yüzde 40.3’ten yüzde 49.1’e yükseldi.

- Buna karşın kaskoda “0-500 TL” maliyetli hasarların payı yüzde 1.7’den yüzde 1.3, “501-1000 TL”nin payı yüzde 5.9’dan yüzde 3.7, “1001-1500 TL”nin payı yüzde 7.4’ten yüzde 5.2, “1501-2000 TL“nin payı yüzde 7.1’den yüzde 5.5 ve “2001-3000 TL”nin payı yüzde 12.3’ten yüzde 10.1’e düştü.

- Trafikte ise “0-500 TL” maliyetli hasarların payı yüzde 3.9’dan yüzde 2.6, “501-1000 TL”nin payı yüzde 12.7’den yüzde 8.6, “1001-1500 TL”nin payı yüzde 14’ten yüzde 11.4, “1501-2000 TL’nin payı yüzde 11.9’dan yüzde 11.2 ve “2001-3000 TL”nin payı yüzde 17.2’den yüzde 17.1’e indi.

‘STANDARDİZASYON MAĞDURİYETİ ÖNLER’

Türkiye Sigorta Birliği, bir açıklama yaparak Anayasa Mahkemesi’nin 2918 sayılı kanunda iptal ettiği bazı hükümlerle ilgili olarak hazırlanan ve Meclis’e sunulan düzenlemelerin yanlış yorumladığını duyurdu.

Açıklamada şu vurgu yapıldı: “Trafik sigortasında sektör olarak amacımız kâr elde etmekten ziyade hiçbir sigortalımızın/hak sahibimizin mağduriyetine sebebiyet vermeden, bilimsel yöntemlere göre hesaplanan tazminatın, doğru kişiye en hızlı sürede ödenmesinin sağlanmasıdır. Tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanabilmesi bu amaca ulaşmak adına en önemli araçtır.”

‘GENÇLERİN HAYAL VE ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ’

AXA Sigorta’nın, “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” mottosuyla başlattığı çalışma kapsamında 20’yi aşkın üniversiteyle gerçekleştirdiği işbirliği, sponsorluk, etkinlik ve konuşmalar aracılığı ile 25 binden fazla üniversiteliye ulaştığı açıklandı.

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, hayalleri ve çabaları desteklenen gençlerin fark yaratan işlere ve büyük başarılara imza attığını ifade etti. Ölken, “Her şeyden önce insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak için çalışıyoruz” dedi.

CUMHURİYET VE SİGORTACILIK KİTAPLAŞTIRILDI

Aksigorta’nın, Cumhuriyet ve sigortacılığın yakın tarihine ayna tutmayı hedeflediği “Bir Hayat Böyle Geçti” kitabını yayımladığı açıklandı.

Sektörün duayen isimlerinden olan ve kısa süre önce 98 yaşında vefat eden kurucu genel müdürleri İlham Saner’in anlatımıyla kaleme alınan kitapta, yakın dönem Cumhuriyet ve sigorta tarihinin dönüm noktalarının yanı sıra Aksigorta’nın kuruluş hikâyesi ve yer yer Sabancı ailesi mensuplarının tarihe not düşülen anıları yer alıyor. Kitabı, Birant Yıldız kaleme aldı.

‘PAZARIN DİJİTALLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ’

Vodafone Sigorta Aracılık Hizmet-leri’nin, Aksigorta işbirliğiyle sunulan yeni “Doktorum Yanımda” ürünüyle, bireysel müşterilerine, yılda 60 TL’ye, ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik ücretsiz checkup hizmeti sunduğu açıklandı.

Müşteri ihtiyaçlarının çok hızlı değiştiğini, bu nedenle dijitalleşmenin gücünü kullanarak “dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı” olma yönünde adımlar attıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Finansal teknolojinin gelişmesine ve sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunuyoruz, yenilikler sürecek” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Doğa Sigorta’nın, “Doğa’l Kasko” adıyla özel bir sigorta paketi hazırladığı açıklandı. Şirket bu paketle elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin karşılaşabilecekleri riskleri teminat altına almayı amaçlıyor.

- Generali Grubu, yılın ilk 3 ayında brüt yazılan primlerini hayat braşında yüzde 5.5, hayatdışında yüzde 1.9 artırarak toplamda 19.7 milyar Avro’ya ulaştırdı. Dönemsel kâr 802 milyon Avro oldu.

- Yapı Kredi, kullanıcıların Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden DASK, kasko, tamamlayıcı sağlık sigortası, bireysel emeklilik, dijital koruma sigortası ürünlerine ulaşabileceğini açıkladı.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, bioyunkur.com platformu ile online bir seminer gerçekleştirerek ebeveynlere evde oyun kurma ve çocuklar için oyunun önemini aktarma konusunda destek oldu.

- Quick Sigorta, Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları’nda sponsorluğunu yaptığı Nimbus ekibiyle birinci oldu. “J-70 One Design” tipindeki teknenin kaptanlığını ise Saruhan Çinay yaptı.