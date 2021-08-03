Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon’dan ayrıldı
Trabzonspor’un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya’da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı
Trabzonspor’da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak istiyor.
Trabzonspor’un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya’da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak Trabzondan ayrıldı.
Kulüp tarafından izin verilen Ekuban’ın Trabzon’dan ayrılarak İstanbul’a gittiği ve buradan da İtalya’ya hareket edeceği belirtildi.
Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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