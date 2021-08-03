Abdülkadir Ömür, TRT’nin “İyi Ki Varsın Eren” filminde rol aldı

03 Ağustos 2021 Salı, 11:18

TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, 2017 yılında PKK’lı teröristlerle, Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını anlatıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: “ONUR DUYUYORUM”

Trabzonsporlu yıldız Abdulkadir Ömür, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin çekimlerine konuk oldu. Trabzonsporlu taraftarların ilgi odağı olan futbolcu Abdülkadir Ömür, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatını anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Abdülkadir Ömür, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.

Trabzon’un yaylalarında Eren Bülbül’ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren’in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.



