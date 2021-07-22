Ekvador'da koronavirüs skandalı: Veriler tekrar güncellendi

22 Temmuz 2021 Perşembe, 10:34

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklanandan 8 binden daha fazla olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ekvador'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, incelemelerin ardından 8 bin 786 artarak 30 bin 744 olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 semptomları taşıdığı halde sisteme kaydedilmeyenlerin tespit edildiği belirtilerek, salgın kaynaklı ölü sayısının yeniden hesaplandığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da son 24 saatte vaka sayısı 669 artarak 478 bin 615 olurken iyileşenlerin sayısı da 443 bin 880 olarak kayıtlara geçti.



