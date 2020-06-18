El öpmek iyi gelir dedi 20 kişiye koronavirüs bulaştırdı

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:00

Hindistan’da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı kişi, Hindistan’ın Ratlam kentinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aslam, “öpücük tedavisinin” koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti.

Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vadeden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Covid-19 vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 881'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.