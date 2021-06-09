El Salvador'un kararının ardından Bitcoin ne kadar oldu? İşte son durum
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi yüzde 6.0'dan çok artışla 35,000 doları aştı.
Son 24 saatte 31,114.44 dolara kadar inen Bitcoin, yasal düzenlemenin, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildiğinin açıklanmasının ardından 35,389.88 dolara kadar tırmandı.
Salvador Kongresi'nden geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.
El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söyledi.
Onaylanan yasada, Bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.
Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.
Bukele'ye göre, Bitcoin ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini de kolaylaştıracak.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- Karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi
- Esat Toklu’dan suç duyurusu