Elazığ'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 00:40
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son bilgiye göre saat 22.31'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.7 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


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