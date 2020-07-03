Elazığ'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son bilgiye göre saat 22.31'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.7 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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