Elazığ'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari eski öğretmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari O.Ö'nün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kente giriş yaptığı aracı durduran jandarma ekipleri, O.Ö'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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