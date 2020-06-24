Elazığ'da HDP'li Sarıcan Belediyesine kayyım atandı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:31

Elazığ Karakoçan’da “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz kayyım olarak atandı.

Polat’ın İçişleri Bakanlığının onayıyla “geçici bir tedbir” olarak görevinden uzaklaştırıldığı öne sürülen açıklamada, “Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ıncı maddesi kapsamında Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli adreslere baskınlar düzenlemiş; operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, Canan Tağtekin ve bir partili 3 kişi gözaltına alınmıştı.