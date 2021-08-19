Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Elazığ'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Ebubekir Ayaz'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, otomobilin sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı. Ayaz'ın aracını güvenli alana park ettikten sonra yolun karşı tarafından bulunan yem fabrikasına gitmek için karayolundan geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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