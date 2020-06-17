Elazığ'da Yıldızlar Holdinge bağlı bakır işletmesinde 130 işçi işten atıldı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 16:51

Elazığ'da Yıldızlar Holdinge bağlı bakır işletmesinde çalışan 130 işçi işten atıldı. İşçiler, 1 yıla yakın süredir maaş alamadıkları için yakın zamanda eylem yapmış ve haklarını istemişti.

Elazığ'ın Maden ilçesinde kurulu ve Yıldızlar Holdinge bağlı olan bakır işletmesinin patronu, 20'si güvenlik personeli olmak üzere toplamda 130 işçiyi işten attı. İşçiler, 11 aydır maaşlarını alamadıkları için yakın zamanda eylem yapmış ve haklarını talep etmişti. Bu gece SGK tarafından kendilerine gönderilen mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler, "Maaş alacaklarımızı verdiler ama tazminatlarımıza el koydular. Şirketin arkasında hangi güçler varsa artık baş edemiyoruz ama işe geri dönmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"ŞİRKETİN ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VARSA ARTIK BAŞ EDEMİYORUZ"



Evrensel'in haberine göre, içeride kalan 11 aylık maaşlarını alabilmek için önceki gün boyunca fabrika önünde beklediklerini belirten işçilerden Gökhan Biltekin, "Bize haksızlık yapıldı. Şirketin arkasında hangi güçler varsa artık baş edemiyoruz. Mahkemeye versek olmuyor, ne yapsak olmuyor. Dün anlaşmaya çalıştık, sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar sürdü ama bir sonuç çıkmadı. Evlerimize gittik ve bize mesajla işimize son verildiği bilgisi geldi. Şu an işyerinin nizamiye kapısındayız, çevik kuvvet bizi içeri almıyor ama biz de işe geri dönmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu an Tepe Güvenlik şirketi içerde işe başladı" ifadelerini kullandı.

İşverenin işçileri işten çıkarma gerekçesi ise patronların adeta "kurtarıcısı" olan "işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı" maddesi oldu.

Elazığ'da Yıldızlar Holdinge bağlı bakır işletmesinden atılan işçilere SGK tarafından gönderilen mesaj

"TAZMİNATLARIMIZI ALAMADIK"

İşten atılan işçilerden Fazlı Biltekin ise "İçerde birikmiş 11 aylık maaşlarımızı verip işimize son verdiler, tazminatlarımızı alamadık. Biz güya saygısızlık yapıp omuz atmışız, tehdit etmişiz. Hepsi yalan! Bir tek tutanak dahi yok ellerinde" dedi.

"SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIK"

İşçiler, koronavirüs salgını süresince patronun kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasına rağmen kendilerine para ödemediğini, 57 gün boyunca ücretli izinli gösterildiklerini ve sigortasız çalıştırıldıklarını ifade ederek “Patron hem devleti hem bizi dolandırıyor. Biz 57 gün boyunca işe geldik. Devlet bizlere biner liralık yardım yaptı. Yarı zamanlı çalışma paralarımızı verdi ancak patron bize söylemeden bizi ücretsiz izine çıkarmış ve bunu bizden saklamış. Çalışma planımıza bakınca sigortamızın yatmadığını fark ettik” dedi.