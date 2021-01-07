Elazığlı depremzedeler: Biz burada öldük, yaşamıyoruz
Elazığ depreminin ardından kurulan konteynır kentte kalan depremzede kadın yurttaşlar, “Sırf siz geliyorsunuz diye temizlediler. Biz burada öldük öldük. Biz burada yaşamıyoruz ki. Donuyoruz, çocuk kapıya çıkıyor. Pislik içinde gidiyor. İlk geldiğimizde böyle değildi, kameracılar geliyor, her şeyi yapıyorlardı” diyerek bölgeye giden CHP heyetine dert yandılar.
CHP’nin 30 milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında Elazığ’a giderek bir yıl önce yaşanan deprem sonrasında vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Konteynır kentte kalan Elazığlı kadın yurttaşlar, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’a dert yandı.
Bir kadın sorunlarını şöyle anlattı:
“Sırf siz geliyorsunuz diye temizlediler. Biz burada öldük öldük. Biz burada yaşamıyoruz ki. Donuyoruz, çocuk kapıya çıkıyor. Pislik içinde gidiyor. İlk geldiğimizde böyle değildi, kameracılar geliyor, her şeyi yapıyorlardı.”
‘GÖZ BOYAMA, REKLAM’
“Kiraya çıkamıyoruz, kiralar çok yüksek. Hak sahiplerinin evi var, onlara yapılacak. Bize bir açıklama bile reva görülmüyor. Bir verecekler, bir vermeyecekler deniliyor. Bir açıklama istiyoruz. Vermeyecekseniz, biz defolup gidelim buradan. Göz boyama, reklam. Bir kamera ile bunları kandıralım.”
‘BODRUM KATTA NASIL OTURACAĞIZ’
“Resim çekiyorlar, ‘Biz bebek dağıtıyoruz’. Biz bunları istemiyoruz. Ben hak sahibiyim zaten, beni bodrum kata oturtuyorlar. Nasıl bodrumda oturacağım. Biz Elazığlıyız, gelen gidenimiz çok. Küçücük evde nasıl yapacağız? Şu anda onu da istemiyoruz, bari burada kalayım.”
Köksal’a derdini anlatan erkek bir yurttaş da şunları söyledi:
“Ev vermiş 60 metrekare, beni 200 bin lira borçlandırmış. Ben nasıl, nereden getirip vereceğim. Mağduruz, biz dilenci olduk vallahi.”
Tek göz odada kalan yurttaşlar zor şartlar içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Engelli yurttaşlar ile Köksal arasındaki diyalog da dikkat çekti. Engelli yurttaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüşmek istediklerini dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- “Çıplak arama yok” diyenlere tutanak gösterdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu spor dünyasıyla buluştu
- ABD Kongre baskınında Babbitt’in vurulduğu an kamerada
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- “Çıplak arama yok” diyenlere tutanak gösterdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama