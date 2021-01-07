Elazığlı depremzedeler: Biz burada öldük, yaşamıyoruz

07 Ocak 2021 Perşembe, 19:18

CHP’nin 30 milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında Elazığ’a giderek bir yıl önce yaşanan deprem sonrasında vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Konteynır kentte kalan Elazığlı kadın yurttaşlar, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’a dert yandı.

Bir kadın sorunlarını şöyle anlattı:

“Sırf siz geliyorsunuz diye temizlediler. Biz burada öldük öldük. Biz burada yaşamıyoruz ki. Donuyoruz, çocuk kapıya çıkıyor. Pislik içinde gidiyor. İlk geldiğimizde böyle değildi, kameracılar geliyor, her şeyi yapıyorlardı.”

‘GÖZ BOYAMA, REKLAM’

“Kiraya çıkamıyoruz, kiralar çok yüksek. Hak sahiplerinin evi var, onlara yapılacak. Bize bir açıklama bile reva görülmüyor. Bir verecekler, bir vermeyecekler deniliyor. Bir açıklama istiyoruz. Vermeyecekseniz, biz defolup gidelim buradan. Göz boyama, reklam. Bir kamera ile bunları kandıralım.”

‘BODRUM KATTA NASIL OTURACAĞIZ’

“Resim çekiyorlar, ‘Biz bebek dağıtıyoruz’. Biz bunları istemiyoruz. Ben hak sahibiyim zaten, beni bodrum kata oturtuyorlar. Nasıl bodrumda oturacağım. Biz Elazığlıyız, gelen gidenimiz çok. Küçücük evde nasıl yapacağız? Şu anda onu da istemiyoruz, bari burada kalayım.”

Köksal’a derdini anlatan erkek bir yurttaş da şunları söyledi:

“Ev vermiş 60 metrekare, beni 200 bin lira borçlandırmış. Ben nasıl, nereden getirip vereceğim. Mağduruz, biz dilenci olduk vallahi.”

Tek göz odada kalan yurttaşlar zor şartlar içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Engelli yurttaşlar ile Köksal arasındaki diyalog da dikkat çekti. Engelli yurttaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüşmek istediklerini dile getirdi.