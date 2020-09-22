Elbistan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Gürbüz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gürbüz, sağlık durumunun iyi ve evinde karantinada olduğunu söyledi.
Halsizlik şikayetiyle ?dün akşam Elbistan Devlet Hastanesi'ne giden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e koronavirüs testi yapıldı. Bugün akşam saatlerinde Gürbüz'ün test sonucu pozitif çıktı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:
"Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile."
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