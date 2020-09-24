Elektrik arızası nedeniyle tramvaydan inen yolcular istasyona yürüdü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu ve Mithatpaşa istasyonlarına sefer yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Mehmet Akif ve Akşemsettin istasyonları arasında bir süre sefer yapılamadı. En yoğun duraklar arasında olan Zeytinburnu durağı da arıza nedeniyle sefer yapılamayan duraklar arasında yer aldı.
Tramvay hattındaki katener(enerji) teline bir aracın çarpması sonucu oluşan arıza nedeniyle sefer yapılamayan istasyonlarda yoğunluk oluşurken çok sayıda kişi tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü.
Arıza sonrası Metro İstanbul'dan, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının katener(enerji) teline temas etmesi nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Mehmet Akif ve Kabataş-Akşemsettin istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı. Yarım saat süren çalışmaların ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- İstanbul'da hissedilen deprem
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- İstanbul'da hissedilen deprem