Elektrik arızası nedeniyle tramvaydan inen yolcular istasyona yürüdü

24 Eylül 2020 Perşembe, 17:51

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Mehmet Akif ve Akşemsettin istasyonları arasında bir süre sefer yapılamadı. En yoğun duraklar arasında olan Zeytinburnu durağı da arıza nedeniyle sefer yapılamayan duraklar arasında yer aldı.

Tramvay hattındaki katener(enerji) teline bir aracın çarpması sonucu oluşan arıza nedeniyle sefer yapılamayan istasyonlarda yoğunluk oluşurken çok sayıda kişi tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü.

Arıza sonrası Metro İstanbul'dan, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının katener(enerji) teline temas etmesi nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Mehmet Akif ve Kabataş-Akşemsettin istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı. Yarım saat süren çalışmaların ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü.











