Elektrik, doğal gaz, köprü, pasaport, ehliyet.... 2021'e zamla girdik

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:09

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz ve elektrik tarifelerine zam yaptı. BOTAŞ’ın internet sitesinde, ocak ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralları için ise 1414 lira olarak belirlendi. Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre elektrik tarifelerinde ises ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Bu arada köprü geçiş ücretlerine de yüzde 26 zam yapıldı

PASAPORT VE EHLİYETE ZAM

Yeni yılda pasaport ve ehliyet dahil bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 oranında zamlar yapıldı.

Yapılan yeni zamlara göre pasaport ve ehliyet harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlendi:

Süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira,

1 yıl olanlar için 332,10 lira,

2 yıl olanlar için 542,20 lira,

3 yıl olanlar için 770,20 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira.

2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya

A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.

MTV VE EMLAK VERGİSİ

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğlere göre emlak vergisinde de artışa gidildi. Emlak vergisi yüzde 4.55 oranında artırıldı. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi.

Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de 86 TL oldu.

Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük MTV 109, en yüksek MTV ise 1.261 TL olarak uygulanacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük MTV 216 TL, en yüksek ise 2 bin 197 TL olacak.

1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda MTV 387 TL ile 3 bin 881 TL arasında değişecek.

MAHKEMEYE BAŞVURMA HARÇLARI

Yeni yılda mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları ise 59,30 liradan başlayacak.

YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRMEK İSTEYENLER 2 BİN 6 TL ÖDEYECEK

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 lira ile 240 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 liradan başlayacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM

Geçiş garantili köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25’lik zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi.

Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Geçiş fiyatları minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

İstanbul’daki üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti yüzde 25,5 artışla 21,90 TL’den 27,50 TL’ye yükseldi.

Ücretler minibüsler için 29,10 TL’den 36,50 TL’ye, otobüsler için 54,10 TL’den 67,50 TL’ye, kamyonlar için 137,30 TL’den 171,50 TL’ye, tırlar için 170,80 TL’den 213,50 TL’ye, motosikletler için 15,35 TL’den 19,90 TL’ye yükseldi.

Yap işlet devret modeliyle yapılan geçiş garantili projelerden Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretleri yüzde 25,1 oranında zamlandı.

Otomobil: 117,90 TL'den 147,50 TL'ye

Minibüs: 188,65 TL 'den 236 TL'ye

Otobüs: 224 TL 'den 280 TL'ye

Kamyon: 297,10 TL'den 371,50 TL'ye

TIR: 374,90 TL'den 468,50 TL'ye

Yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülerden geçiş olsa da olmasa da parası ödeniyor.