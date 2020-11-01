Elektrik kaçaklarını uyaran ‘akıllı direk’
EnerjiSA mühendislerince geliştirilen “Dokunma Bana” isimli sistem, elektrik direklerinde olası kaçak durumunda insan ve hayvanların çarpılmasını engellemek için ses ve ışıkla uyaracak.
İstanbul Anadolu yakasında 3 bin direğe uygulanan sistemin yakın zamanda 10 bin direğe çıkarılması planlanıyor.
Sistemin Başkent EDAŞ’ta 17 bin, Toroslar EDAŞ’ta ise 13 bin direğe montajı gerçekleştirilecek. Ayrıca sistem, Sabancı Altın Yaka Ödülü’nde inovasyon kategorisinde birinci oldu.
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