Elektrik şirketlerinin yüksek fatura oyununa dikkat!

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:25

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, son dönemde yurttaşlardan yükselen kabarık elektrik faturası şikayetlerini gündeme taşıdı.

“Elektriği yapılan yüzde 15 zam vatandaşın faturasına yüzde 100 olarak yansıdı” diyen Yılmazkaya, Hükümet'in vatandaşın yanında değil, elektrik şirketlerinin yanında yer aldığını belirtti. İktidar ile elektrik şirketlerinin el ele vererek vatandaşı soyduğunu belirten CHP'li vekil, yaşanan krize Gaziantep üzerinden isyan edip “Sanayi kenti olan Gaziantep başta olmak üzere ülke genelinde işsizliğin artığı, vatandaşın evine ekmek götüremediği şu zor günlerde, yüksek gelen elektrik faturasını vatandaş nasıl ödesin” dedi ve “AKP’nin vatandaşı soymak için kurduğu düzende, sadece bir konutta 60 lira kullanım bedeli olan elektrik faturası vatandaştan 200 lira olarak tahsil ediliyor” diye ekledi.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ ALİCENGİZ OYUNU

Kimi vatandaşların Haziran ve Ağustos ayı faturaları arasında 2 kata yakın fark olduğuna dikkat çeken Yılmazkaya, yapılan yüzde 15 zammın dışında elektrik şirketlerinin faturalarda 'Alicengiz oyunu' oynadığını ifade etti.

Yılmazkaya, elektrik şirketlerinin 'uyanıklık' yaparak faturaları 2 aylık süreçlerde keserek zamdan önceki ayın kullanım bedelini de vatandaşa zamlı tahsil ettiğini belirtti. Bu yapılan uygulamaya AKP hükümetinin de göz yumduğunu ifade eden Yılmazkaya, “vatandaş bu üç kağıtçılığa karşı uyanık olmalı ve hakkını aramalı” çağrısında bulundu.

AKP’NİN ÖZELLEŞTİRDİĞİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ KÂRINA KÂR KATIYOR

“Vatandaşın hem devlet eliyle hem de özel şirketler vasıtasıyla soyulduğunu” vurgulayan Yılmazkaya, “sadece elektrik faturası üzerinden vatandaşa 11 kalemde ek ücret yansıtılıyor” dedi

Yılmazkaya, “Faturalarımızın, kullandığımız elektrik bedelinden çok daha yüksek olması yalnızca kayıp-kaçak tahsilatı ile gerçekleşmiyor. Dağıtım şirketleri elektrik faturalarına dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, sayaç okuma, enerji fonu gibi birçok ücret ekliyor ve bütün bu bedeller halktan tahsil ediliyor. AKP hükümeti dağıtım şirketlerini koruyor. AKP’nin resmi yayın organı haline gelen, halkın elektrik faturalarıyla bütçesi oluşan TRT’ye kesilen pay, Belediye Tüketim Vergisi ve tüm bedellerin yeniden vergisi alınarak toplam tutara %18 KDV ekleniyor. Böylelikle eklenen kalemlerle faturalar kullandığımız elektrik fiyatının üç katına çıkıyor. AKP’nin özelleştirdiği dağıtım şirketleri karına kar katıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN ENERJİ BAKANLIĞINA ELEKTRİKTE İNDİRİM ÇAĞRISI

Enerji Bakanlığına, elektrikte indirim yapması konusunda çağrıda bulunan Yılmazkaya, AKP iktidarı “kriz yok” dese de ekonomik göstergelerin ve yapılan yüksek zamların aynı şeyi söylemediğini ifade etti.

Ülkede yaşanan ekonomik krizle birlikte artan işsizliğin, zor günler geçiren vatandaşın psikolojisini bozduğunu, son dönemlerdeki yüksek zamların vatandaşın ümitsizliğini artırdığının altını çizen Yılmazkaya, Enerji Bakanlığının biran önce yüksek elektrik faturalara çare bulması gerektiğini ve elektrik birim fiyatlarındaki yüksek fiyatlamalarda indirim yapması gerektiğini belirtti.



