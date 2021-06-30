Elektrik zammı kararının ardından İBB Sözcüsü Ongun'dan çarpıcı tweet

30 Haziran 2021 Çarşamba, 21:30

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Zam kararının açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz yıllara ait zam oranlarını paylaşan Murat Ongun, "İSKİ, İstanbul’a su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor" bilgisini verdi. Ongun daha sonra, "'Suya zam yaptırmadık' diyenlerin gerçek yüzü her elektrik zammıyla bir kez daha ortaya çıkıyor" diye yazdı.