Elektrik zammı kararının ardından İBB Sözcüsü Ongun'dan çarpıcı tweet
Elektrik fiyatlarına getirilen yüzde 15'lik zammın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı bir tweet geldi.
Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Zam kararının açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz yıllara ait zam oranlarını paylaşan Murat Ongun, "İSKİ, İstanbul’a su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor" bilgisini verdi. Ongun daha sonra, "'Suya zam yaptırmadık' diyenlerin gerçek yüzü her elektrik zammıyla bir kez daha ortaya çıkıyor" diye yazdı.
Elektriğe tekrar zam geldi.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 30, 2021
2019’da %32
2020’de %12
2021’de % 21 zamlanmış oldu.
İSKİ, İstanbul’a su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor. “Suya zam yaptırmadık” diyenlerin gerçek yüzü her elektrik zammıyla bir kez daha ortaya çıkıyor.
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