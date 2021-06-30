Elektrik zammı kararının ardından İBB Sözcüsü Ongun'dan çarpıcı tweet

Elektrik fiyatlarına getirilen yüzde 15'lik zammın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı bir tweet geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 21:30
Elektrik zammı kararının ardından İBB Sözcüsü Ongun'dan çarpıcı tweet
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Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Zam kararının açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz yıllara ait zam oranlarını paylaşan Murat Ongun, "İSKİ, İstanbul’a su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor" bilgisini verdi. Ongun daha sonra, "'Suya zam yaptırmadık' diyenlerin gerçek yüzü her elektrik zammıyla bir kez daha ortaya çıkıyor" diye yazdı.


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