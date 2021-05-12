Elektrikli araçlara teşvik

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına imkân sağlanırken, bu taşıtların kullanımına yönelik çeşitli teşvikler de verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlem üzerinden yüzde 5’lik indirim uygulanacak.

Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek olan otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmayacak. Ancak söz konusu belgeye ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kilovat ve üzerinde olması gerekecek. Kargo taşımacılığı alanında yapılan düzenlemeyle de üç ve dört tekerlekli motosikletlerin de kargo taşıma faaliyetlerinde kullanılması imkânı sağlandı.