Elektrikli araçlara teşvik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına izin verirken, bu taşıtların kullanımı halinde çeşitli teşvikler de uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına imkân sağlanırken, bu taşıtların kullanımına yönelik çeşitli teşvikler de verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlem üzerinden yüzde 5’lik indirim uygulanacak.
Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek olan otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmayacak. Ancak söz konusu belgeye ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kilovat ve üzerinde olması gerekecek. Kargo taşımacılığı alanında yapılan düzenlemeyle de üç ve dört tekerlekli motosikletlerin de kargo taşıma faaliyetlerinde kullanılması imkânı sağlandı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi