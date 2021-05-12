Çip tedariki sıkıntısı, otomobil piyasasını vurdu
Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, yarı iletken çip tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel araç üretimini 61 bin adet azalttığı bildirildi.
Subaru Başkanı Namakura Tomomi, yıllık bilançolara ilişkin olarak düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Mevcut iş doğası, çip sıkıntısı sebebiyle belirsizliğini koruyor" dedi.
Nakamura, yarı iletken çip tedariği sıkıntısı sebebiyle Ocak-Mart 2021 döneminde firmanın küresel araç üretiminin 61 bin adet azaldığını söyledi.
BÜYÜK DÜŞÜŞ
Firmanın bilanço verilerine göre, Subaru Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında 809 bin 900 adet araç imal etti. Subaru, 2019 mali yılında 1,03 milyon araç üretmişti.
Subaru'nun 2020 mali yılı net karı önceki mali yıla kıyasla yüzde 49,9 azalarak 76,51 milyar yen (705 milyon dolar) oldu.
İŞLETME KARI YÜZDE 51,3 DÜŞTÜ
Satışların yüzde 15,4 düşüşle 2,83 trilyon yen (25,9 milyar dolar) olarak gerçekleştiği mali yılda Subaru'nun işletme karı yüzde 51,3 düşüşle 102,47 milyar yen (941 milyon dolar) olarak kayıtlara geçti.
2020 mali yılında 860 bin 200 araç satan Subaru, 2021 mali yılında 1 milyon araç satmayı hedefliyor.
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