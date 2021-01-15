Elektrikli ev aletlerinin kullanım süresini düşürerek ayda 58-96 TL tasarruf mümkün

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Hem pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçirilmesi hem de son zamlar, nasıl daha fazla tasarruflu olunacağı konusunu sürekli gündemde tutuyor.

Her yıl ocak ayında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası’nda CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Cumhuriyet için derlediği bilgi notuna göre, elektrikli ev aletlerinin kullanım sürelerini düşürerek faturalarda her ay 58 TL ile 96 TL arasında tasarruf etmek mümkün.

Buna göre:

- Haftada üç gün fırın kullanan bir tüketici için bunun faturaya yansıması 31.96 TL’yi buluyor. Bu sayı haftada bire çekildiğinde faturada fırının payı da 10.65 TL’ye iniyor.

- Haftada dört kez çamaşır makinesi çalıştıran bir kişi ayda bunun için 9.99 TL harcarken makineyi tam doldurarak bu sayıyı üçe indirmek 2.5 TL tasarruf ettirerek rakamı 7.49 TL’ye düşürüyor. n Elektrik süpürgesini haftada 3 yerine 2 kez kullanmak, aylık elektrik faturasında bu kaleme ödenen rakamı 5.11 TL’den 3.41 TL’ye indiriyor.

- Su ısıtıcısı (kettle) mutfakta en çok elektrik tüketen aletler arasında yer alıyor. Her gün yarım saat su ısıtıcısı çalıştıran tüketicinin faturasında, bu harcamanın yansıması ayda 21.88 TL’yi buluyor. Su ısıtıcısı günde 10-12 dakika kullanılırsa rakam 8.75 TL’ye kadar geriliyor.

- Tost makinesini haftada dört defa çalıştıran bir tüketici ayda 5.68 TL öderken kullanım sayısını ikiye çekmek rakamı da 2.84 TL’ye düşürüyor.

- Tüm bunlar küçük adımlar olsa da 193.5 TL aylık faturası olan bir kişi sadece kullanım sürelerine dikkat ederek onları aşağıya çektiğinde bu kalemlerden 58 TL tasarruf sağlayıp faturasını 135.4 TL’ye indirebiliyor.

BİR AMPULDEN 30 TL

Yine CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in hazırladığı bir tabloya göre, aylık tüketimi 437.4 kWh olan 4 kişilik bir aile, kolay uygulanabilecek adımlar atarak 311 TL’lik elektrik faturasını 216 TL’ye düşürebiliyor.

Ayda 95 TL’ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise şöyle:

- Günde 3 saatlik kullanımla ayda 48 TL harcayan klasik ampulleri, LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 30 TL’yi buluyor.

- Bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 8 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 5 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 11 TL tasarruf edilebiliyor.

HANGİ MAKİNE NASIL KULLANILMALI?

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, daha fazla tasarruf için şu önerilerde bulundu:

1 BEYAZ EŞYA: Beyaz eşyalarda ürün cinsine bağlı olarak A/A+/A++/ A+++ gösterimleri en düşük enerji tüketimini işaret eder. Bu nedenle beyaz eşya satın alırken en az enerji tüketenler tercih edilmeli.

2 BUZDOLABI: Buzluk ve soğutma sıcaklıkları doğru ayarlanmalı. Soğutma bölüm sıcaklığı 4-5 derece, dondurucu bölüm sıcaklığı -20, -18 derece olmalı. Buzdolabına gıdalar kapalı kaplarda koyulmalı, buzdolabının kapısı açık bırakılmamalı.

3 ÇAMAŞIR MAKİNESİ: Tam kapasite çalışmalı. Ekonomik ve kısa programlar kullanılmalı. Düşük su sıcaklığı tercih edilmeli. Ömrünün uzaması için bakımları düzenli yaptırılmalı.

4 BULAŞIK MAKİNESİ: Bulaşıklar elde yıkanmamalı, makine kullanılmalı. Makine de tam kapasite çalıştırılmalı. Su girişi sıcak suya bağlanmalı. Ekonomik devirli düşük sıcaklık programı kullanılmalı.

5 FIRIN: Fırın kapağı sık sık açıp kapatılmamalı, kapağı uzun süre açık bırakılmamalı. Cam ve seramik kaplar kullanılmalı, böylece fırın sıcaklığını 15 derece düşürebilirsiniz.