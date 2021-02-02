Elektrikli motorlu araçlarda ÖTV zammı

02 Şubat 2021 Salı, 02:24

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik motoru da olan araçlarda elektrik motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçların ÖTV matrah oranı %3'ten %10'a çıkarıldı. Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçların ÖTV matrah oranı %7'den %25'e motor gücü 120 kW'ı geçen araçların ise ÖTV matrah oranı %15'ten %60'a yükseltildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-8.pdf