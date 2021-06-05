Elektrikli scooter alırken dikkat!

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:59

Pandemi nedeniyle zamanının çoğunu evlerinde geçirenler, kısıtlamanın kalkmasıyla elektrikli scooterlara (e-scooter) sarıldı. Ama scooter kullanmak da belirli tecrübe istiyor. Hem aracı hem de aracı kullanacağınız yolu tanımak en önemli unsurların başında geliyor.

E-scooter kullanımınız günlük 20 km civarında olacaksa bu durumda 250 Watt’lık e-scooterlar işinizi görür. Kullanıcının kilosu da e-scooter tercihlerinde önemli bir kriter. Ürünlerin maksimum taşıma kapasitesi 100 kilodan başlıyor. MediaMarkt’a göre, elektrikli scooterların ağırlıkları 12.5 kilodan başlarken maksimum hız limitleri modellere göre farklılık gösteriyor. Birçok modelde hız, kalan batarya ömrü gibi bilgilerin yer aldığı dijital panel bulunurken bazı modellerde ise bu ekran kalan batarya ömrü ile sınırlı tutuluyor.

Fiyat, mesafe, hız veya taşıma kapasitesine göre değişen e-scooterları kullananlar ve yeni kullanmaya başlayacaklar için piyasadaki son teknoloji e-scooterları derledik.

Xiaomi Mi Pro 2

Maksimum taşıma kapasitesi 100 kilogram (kg) ve şarj süresi 8 saat olan Xiaomi Mi Pro 2 e-scooterin fiyatı 4 bin 999 TL. Cihazın maksimum batarya süresi 75 dakika ağırlığı ise14.2 kg.

Volta VT1

Volta VT1 katlanabilir elektrikli scooter, 12.5 kg ağırlığıyla 150 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. Fiyatı 2 bin 256 TL olan cihaz, 25 km/h maksimum hıza sahip.

Citymate Urban 350 Watt

Citymate Urban 350 Watt e-scooterın fiyatı 3 bin 200 TL. Cihaz, 20-25 km menzil kapasitesine ve saatte 25 km hız yapabilme özelliğine sahip. Pil dolum süresi 5 saat olan Citymate Urban 350 Watt’ın taşıma kapasitesi 120 kg.

Yuki City Dude

Yükleme kapasitesi 100 kg olan Yuki City Dude scooterin ağırlığı 15.9 kg, fiyatı ise 6 bin 100 lira. Şarj süresi 3-4 saat ve 40-50 km menzil kapasitesine sahip.

Inokim Ox-Oxo

İnokim Ox-Oxo elektrikli scooterı tek şarjla 110 Km mesafe yapabiliyor. Cihazın fiyatı ise 30 bin 652 TL. 13.5 saatte tam şarj olabilen cihazın yük taşıma kapasitesi ise 120 kg. Ağırlığı ise 33 kg.

Tevı S22 Bas

Tevı S22 Bas elektrikli scooterin fiyatı 17 bin 212 TL. Toplam taşıma kapasitesi 150 kg. Şarj süresi 6 saat.

Yakasuma Jaguar

Yakasuma Jaguar (60 Km/h 1600W) elektrikli scooter 30 kg ağırlığında fiyatı ise 15 bin 750 TL. Maksimum menzili 70 km. Şarj süresi 9 saat. Maksimum yük ise 150 kg.

Kamosonic KS-X7F85

Ağırlığı 12.5 kg olan Kamosonic KS-X7F85 elektrikli scooterın fiyatı 4 bin 607 TL. Taşıma kapasitesi 100 kg. Motor gücü ise 36V/350W.

HAFTANIN YENİSİ

GM 21 ve GMPods 2 ailesi tanıtıldı

General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 ve GMPods 2 ailesi modelleri olan GM 21 Pro, GM 21 Plus, GM 21, GMPods 2 Pro ve GMPods 2 ürünlerini tanıttı.





GM 21 Pro modeli 48 MP Ultra HD kamera, makro kamera, 115 derece ultra geniş açı kamera ile dörtlü yapay zeka kamera deneyimi sunuyor. GM 21 Pro, 6.67 inç ekran boyutuna sahip, satış fiyatı ise 2 bin 799 TL.





GMPods 2 Pro tam kablosuz kulaklık ise 3.7 gram ağırlığında. 21 saate kadar varan kullanım deneyimi sunan kulaklığın fiyatı ise 299 TL.