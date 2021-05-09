Eleştirilerin odağındaki BioNTech'ten 'aşı fiyatı' açıklaması

09 Mayıs 2021 Pazar, 13:31

Sputnik International'ın haberine göre bir şirket sözcüsü, cumartesi yaptığı açıklamada yoksul ülkelere aşı tedariğinde “kâr amacı güdülmeyen” bir fiyat vermeyi planladıklarını bildirdi.

Diğer yandan şirket, patent haklarından feragat etmenin salgını bitirmede etkili olacağı fikrine hâlâ katılmıyor ve en iyi stratejinin ilaç üretim kapasitesini artırmak olduğu konusunda ısrar ediyor.

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Alman haber ajansı DPA'ya konuşan BioNTech sözcüsü konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunu başarmak için, hükümetler, üreticiler ve uluslararası ve ulusal kuruluşlar; düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıları mevcut üretim alanlarından tedarik etmesini desteklemek ve yeni sertifikalı alanların belirlenmesi için birlikte çalışmalıdır."

Sözcü ayrıca fikri mülkiyet haklarının "BioNTech aşısının üretimi veya tedariği açısından sınırlayıcı bir faktör olmadığını" vurguladı.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs aşılarına yönelik patent korumasının geçici bir süreliğine kaldırılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler, onay alan ilk aşının geliştiricilerine, yani Pfizer ve BioNTech'e çevrilmişti.

Ancak iki şirketin de yetkilileri Biden'ın önerisine sıcak bakmadıklarını açıklamış ve birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti.

BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci, bunun kötü bir fikir olduğunu, hayata geçirilse bile gelecek 12 ay içinde hazır edilebilecek aşı miktarının artmayacağını söylemişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla da bu fikirden yana olmadığını bildirdi. Bourla, daha fazla aşı üretilmesinin önündeki ana engelin fikri mülkiyet olmadığını, daha fazla fabrika kurulmasının da ters etki edeceğini savunmuştu.

Diğer yandan BioNTech, 2021 ve 2022 aşı üretim kapasitesini de artırdığını duyurmuştu.

Şirket, 2021 aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza kadar yükselttiğini, 2022 kapasitesinin 3 milyar doz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini aktarmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe