Elmalı davasında annenin paylaşımlarına erişim engeli

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:07

Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği öne sürülen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamada, sanıklar çocukların annesi M.A. ile üvey baba R.A’nın 5 Ocak 2021’de görülen davada adli kontrol tedbiri alınarak serbest bırakıldıklarının ortaya çıkması kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs’ta görülen son duruşmada da sanıkların tutuksuz yargılanması, bu duruma yapılan itirazın bir üst mahkemede reddedildiğinin duyulması tepkileri daha da arttırdı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI



Yaşanan sürecin ardından sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporları ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belge paylaşıldı.

Annenin paylaşımlarına mahkeme tarafından erişim engeli kararı getirildi.