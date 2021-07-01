Bir Elmalı olayı da Çanakkale’de yaşandı
Türkiye, tacizi çizdikleri resimlerle anlatan kardeşleri konuşurken benzer bir olay da Çanakkale’de ortaya çıktı. 10 yaşındaki ikiz kardeşlerin günlüğü, istismarı ortaya koydu. Üvey baba, üvey ağabey, anne ve bir kişi hakkında dava açıldı. Tek tutuklu sanık olan üvey baba ilk duruşmada tahliye edildi.
Fotoğraf: Şehlem Kaçar
Çanakkale’de 10 yaşındaki ikiz kız kardeşin tuttuğu günlük uğradıkları cinsel istismarı ortaya çıkardı. Çocukları istismar ettiği öne sürülen üvey baba G.A (43)., üvey abi U.A (17), arkadaşı S.B (17) ve istismara göz yumduğu iddia edilen anne B.T, hakkında dava açıldı. Tutuklu yargılanan üvey baba G. A., ilk duruşmada tahliye edildi.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Çanakkale’de babalarından ayrıldıktan sonra G.A. (43) ile evlenen anneleriyle birlikte Çanakkale’de yaşayan ikiz kardeşler, tatil için İzmir’de yaşayan babalarının yanına gittiklerinde cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı. İkizlerin günlüklerini okuyan halaları, çocukların 2017 ile 2020 yılları arasında üvey baba G.A. (43), üvey abi U.A. (17) ve arkadaşı S.B’nin (17) istismarına uğradıklarını, annelerinin de duruma göz yumduğunu detaylarıyla anlattıklarını fark etti.
RAPORLA BELGELENDİ
Çocukların ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan üvey baba G. A tutuklandı, anne B.T., üvey abi U.A ve arkadaşı S.B. ise serbest bırakıldı.
Üvey baba G.A ve anne B.T, hakkında ağır ceza mahkemesinde yargılanmak üzere iddianame hazırlanırken, 19 yaşından küçük olan ve “suça sürüklenen çocuk” olarak kabul edilen U.A ve S.B’nin dosyaları Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, 2017 yılında üvey abi U.A ve anne B.T’nin ikiz kız çocuklardan birini zorla ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasına da yer verildi.
Ayrıca iddianamede Çocuk İzleme Merkezi’nde adli görüşmeci tarafından düzenlenen adli görüşme değerlendirme raporu da yer aldı. Çocukların istismara uğradıkları kanaatine varıldı.
‘HUKUKİ FACİA’
Gazetemize konuşan mağdurların avukatı ve UCIM Hukuk Koordinatörü Yeşim Aydın tahliye kararına tepki göstererek, “Annesinin erkek arkadaşı dahil olmak üzere birden fazla kişinin istismarına maruz kalan ikiz çocuklarımızın dosyasını soruşturma aşamasından beri takip ediyoruz. İlk celse katılma talebimizi de sunduk. Sayın heyet taleplerimizi reddettiği gibi tutuklu tek sanığı da serbest bıraktı. Çocuklar susmasın konuşsun diyoruz ama çocuklarımızın arkasında durmuyoruz. Tahliye kararını hukuki facia olarak yorumluyoruz. Davanın takipçisiyiz” dedi.
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