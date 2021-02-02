Elmaslar, Dünya çekirdeğindeki basıncın beş katından fazlasına dayanabiliyor
Nature adlı akademik dergide yayımlanan bir rapora göre, Elmaslar 2 trilyon pascal değerindeki basınca, yani Dünya çekirdeğindeki basıncın beş katından fazlasına dayanabiliyor.
Maddelerin, farklı basınç derecelerine verdikleri tepkileri araştıran fizikçi Amy Lazicki ve meslektaşları, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı, lazer tabanlı Ulusal Ateşleme Tesisi'nde, güçlü lazer ışınları kullanarak elmasları yüksek basınca maruz bıraktı. Araştırma sonucunda, elmasın yüksek basınçta yapısını koruduğu gözlemlendi. Bilim insanları, çalışmanın karbon bakımından zengin gezegenlerin yapısının araştırılmasında etkili olabileceğini söylüyor.
Elmasın alçak seviyedeki basınçlarda da yapısını koruduğu, bilim insanları tarafından daha önce yapılmış araştırmalarda ortaya konmuş bir gerçekti. Elmas, içerisindeki karbon atomlarını bir arada tutan güçlü kimyasal bağlar sayesinde alçak basınca da dayanabiliyor ve bir başka karbon değişkeni olan grafite dönüşmüyordu. Amy Lazicki bunu, "Çok daha yüksek basınçta da aynı durum geçerli gibi görünüyor" şeklinde açıklıyor.
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