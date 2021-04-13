Elon Musk kendini Mars'ın imparatoru ilan etti
Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabındaki biyografi kısmına "Mars'ın imparatoru" ifadesini ekledi.
Her adımı olay yaratan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan teknoloji dünyasının milyarderi, Tesla’nın CEO’su ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, kendini Mars’ın imparatoru ilan etti.
Musk, Twitter hesabındaki biyografi kısmına İngilizce olarak “Imperator of Mars” (Mars’ın imparatoru) ifadesini ekledi.
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Elon Musk'ın Twitter'da 50,6 milyon takipçisi bulunuyor.
ELON MUSK KİMDİR?
28 Haziran 1971 doğumlu olan Elon Musk, SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş başkanıdır.
Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.
2021'deki son verilere göre net serveti 166,9 milyar dolardır.
Video Haberler
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
- İzmir’de film gibi olay!
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Aşılar çöpe gitti!
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Rusya'dan Türkiye kararı
- DEVA'da deprem
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı