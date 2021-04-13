13 Nisan 2021 Salı, 14:03

Her adımı olay yaratan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan teknoloji dünyasının milyarderi, Tesla’nın CEO’su ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, kendini Mars’ın imparatoru ilan etti.

Musk, Twitter hesabındaki biyografi kısmına İngilizce olarak “Imperator of Mars” (Mars’ın imparatoru) ifadesini ekledi.

Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Elon Musk'ın Twitter'da 50,6 milyon takipçisi bulunuyor.

ELON MUSK KİMDİR?

28 Haziran 1971 doğumlu olan Elon Musk, SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş başkanıdır.

Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.

2021'deki son verilere göre net serveti 166,9 milyar dolardır.