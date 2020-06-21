Elon Musk Los Angeles’taki evini 29 milyon dolara sattı
“Tüm fiziksel varlıklarımı satacağım. Ev sahibi olmayacağım” diyen Elon Musk Los Angeles, Bel-Air’daki malikanesini 29 milyon dolara (199 milyon TL) Çinli iş insanı William Ding’e sattı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 1 Mayıs'ta attığı bir tweet'le, tüm fiziksel varlıklarını satacağını ve herhangi bir eve sahip olmayacağını açıklamıştı. Ünlü iş insanı daha sonra evlerini bir bir satılığa çıkarttı.
Reuters'ta yer alan habere göre Elon Musk, Los Angeles, Bel-Air'da bulunan malikanesini 29 milyon dolara (199 milyon TL) sattı. Evin yeni sahibinin, oyun şirketi NetEase'in kurucusu ve CEO'su Çinli milyarder William Ding olduğu açıklandı.
17 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Musk, söz konusu evi 2012 yılında fon şirketi Canyon Capital Advisors'ın kurucu ortaklarından Mitchell Julis'ten, 17 milyon dolara (116.5 milyon TL) satın almıştı. Elon Musk'ın aynı bölgede başka gayrimenkullerinin de bulunduğu kaydedildi.
1 Mayıs'ta tüm fiziksel varlıklarını satacağını açıkladığında, Musk'ın sahip olduğu evlerin değerinin toplam 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR
Bloomberg’e göre dünyanın en zengin 19’uncu insanı olan Elon Musk’ın 49.6 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor. Elon Musk resmi kayıtlarda asgari ücretli çalışan olarak görülüyor. Musk şirketlerinden maaş almazken servetinin kaynağını ağırlıklı olarak hisseleri ve başka yatırımları oluşturuyor.
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