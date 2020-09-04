Elon Musk: 'Mars kolonicileri büyük ihtimalle ölecek ama proje çok ihtişamlı olacak'

04 Eylül 2020 Cuma, 16:34

Milyarder girişimci daha önce SpaceX'in, Starship uzay aracını yörüngeye taşıyacak itici roket Super Heavy prototipi inşa etmeye bu hafta başlayacağını açıklamıştı.

Bugüne kadar inşa edilmiş en güçlü itici roket olacak Super Heavy, Starship ile birlikte 120 metre uzunluğunda. Sıvı oksijen ile metan yakıtla doldurulduğunda 3500 ton ağırlığa sahip olacak roket sahip olduğu bu değerlerle Apollo uzay aracını Ay'a taşıyan Saturn V roketinden ve SpaceX bünyesinde bulunan Falcon Heavy’den iki kat büyük olacak.

Geçtiğimiz günlerde ilk fırlatma testine giren Starship'in yeni prototipi de (SN6) ABD'nin Teksas eyaletinde bir kez daha kısa mesafeli fırlatma için test edildi.

152 metre yükselen Starship, daha sonra belirlenen alana güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Şirket, Ay ve Mars'a kargonun yanısıra tek seferde 100 kadar yolcuyu gönderebilmek için Starship'i geliştiriyor.

"GERİ DÖÜNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLCULUK"

Starship'in ilk yörüngesel fırlatma denmesinin 2021'de gerçekleşmesini umduğunu belirten Musk, Mars'ta koloni kurma projesine katılacak kişiler için bunun geri dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu söyledi.

"İnsanlar Mars'a (Humans to Mars)" adlı bir video konferansta konuşan Musk şu ifadeleri kullandı:

"Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak

Şirket iyi gelişme kaydediyor asıl sorun, Mars'a giden kişileri hayatta tutmak.

Mars'a ulaşmak temel mesele değil. Asıl mesele Mars'a bir üs, kendini idame ettirebilecek bir şehir kurmak. Mars'ta bir yakıt tesisi, Mars Base Alpha adlı bir üs inşa edeceğiz, sonra kendini idame ettirme noktasına geleceğiz."

SpaceX şu anda Starship'in Dünya yörüngesine ulaşıp güvenli şekilde dönme yeteneğini test ediyor.

Projenin bundan sonraki aşamasında Ay'a bir fırlatma tesisi kurulması planlanıyor. Projenin nihai amacıysa Mars'ta bir koloni oluşturmak.

Kaynak: Independent Türkçe